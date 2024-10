ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – In occasione della Giornata nazionale “Io non rischio!”, sarà allestito un gazebo in piazza Vittorio Veneto, all’insegna del motto: “trasforma la consapevolezza in azione”.

Il gazebo sopracitato sarà allestito dalle 8.30 alle 12.30, e grazie ai volontari presenti, si potranno conoscere le pratiche di prevenzione. In particolare quest’anno, complice anche la presenza della Protezione Civile, si parlerà di cosa fare in caso di alluvione, e delle buone pratiche che ciascuno può adottare per ridurne il rischio.

Tra i consigli, quello di segnalare alle autorità competenti l’eventuale presenza di tombini otturati e di rifiuti ingombranti che potrebbero contrastare il defluire delle acque.

