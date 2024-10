Città

SARONNO – Venerdì sera il Teatro Giuditta Pasta ha ospitato una serata con protagonista Piergiorgio Odifreddi, noto matematico e divulgatore sul tema “Intelligenza Artificiale: sogni e incubi” incontro organizzato nell’ambito del Festival della Filosofia.

Odifreddi ha aperto il suo intervento con una panoramica storica, partendo dal modo in cui l’intelligenza artificiale è stata rappresentata nell’arte, con particolare attenzione al cinema. Da film di fantascienza come Metropolis di Fritz Lang fino a Blade Runner di Ridley Scott, il relatore ha illustrato come la cultura popolare abbia anticipato alcune delle sfide e delle speranze legate all’intelligenza artificiale.

Successivamente, Odifreddi ha tracciato l’evoluzione scientifica del concetto di intelligenza artificiale, soffermandosi sugli ultimi due secoli di scoperte nel campo della matematica e dell’informatica. Dall’algoritmo di Turing ai moderni sistemi di machine learning, il matematico ha esplorato come la ricerca sia progredita in modo esponenziale, fino a toccare i successi più recenti. In questo contesto, ha menzionato i premi Nobel in chimica e fisica assegnati a scienziati che si sono distinti proprio per i loro contributi nel campo dell’apprendimento automatico e delle sue applicazioni. Il dibattito si è poi spostato verso il futuro, aprendo la riflessione sui temi etici ed economici legati all’uso delle tecnologie avanzate. Odifreddi ha sollevato domande cruciali su come l’intelligenza artificiale potrebbe trasformare il lavoro, l’economia globale e la nostra stessa idea di umanità.

Dopo il coinvolgente intervento del relatore, il pubblico saronnese ha avuto l’opportunità di porre domande, stimolando un vivace dibattito sui temi trattati. Le domande dei presenti hanno spaziato dalla curiosità tecnica agli interrogativi di natura etica, mostrando quanto il tema dell’intelligenza artificiale sia sentito e attuale. A conclusione della serata, Piergiorgio Odifreddi si è fermato per un momento di firmacopie, durante il quale ha avuto modo di scambiare qualche parola con i partecipanti, chiudendo così in maniera cordiale e informale un evento che ha saputo coniugare riflessione e divulgazione scientifica.

