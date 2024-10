Città

SARONNO – Sono nati ieri, venerdì 11 ottobre, ma ad aspettarli c’erano già centinaia di ninne nanne scritte dal loro papà per commentare i fatti del mondo e della città di Saronno.

Sono Enrico e Mattia Brenna figli di Luca Brenna e della moglie Laura. Luca in città è noto come Prenna autore di ninna nanne diffuse via sms e whatsapp.

Facile immaginare come dalla gioia per il lieto evento sia nata una ninna

Ninna nanna per i piccoli gemelli

A cui auguriamo tanti sogni belli

E tante piccole stelle di ogni colore

Per riempire il loro cuore di stupore

E donando loro un seme di felicità

Da coltivare insieme a Mamma e Papà

Ai gemelli e all’intera famiglia arrivano gli auguri del gruppo presepe della parrocchia santi Pietro e Paolo: “Ci uniamo alla gioia di mamma Laura e papà Luca per la nascita di Enrico e Matteo: tra noi “buoi e asinelli”, finalmente due bambinelli!”.

Ai neogenitori e ai piccoli saronnesi gli auguri anche della redazione de ilSaronno.

