SARONNO – “La lista Saronno Civica desidera da una parte esprimere la propria profonda solidarietà agli agenti della Polizia Locale che sono stati vittime di una gravissima aggressione presso la stazione di Saronno, dall’altra congratularsi con le forze dell’ordine per aver immediatamente individuato e arrestato i responsabili. Questo episodio di violenza, che ha scosso profondamente la nostra comunità, è inaccettabile”.

Inizia così la nota della lista civica Saronno Civica in merito alla sicurezza a Saronno e in particolare all’aggressione subita dagli agenti della polizia locale in stazione nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre.

In un momento in cui la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta, non possiamo permettere che episodi del genere si ripetano. La nostra comunità merita di sentirsi protetta e sicura, soprattutto in luoghi pubblici come le stazioni ferroviarie, che sono punti nevralgici per la mobilità quotidiana di molti cittadini.

Ci uniamo alle altre forze politiche e sociali che hanno già manifestato il loro sostegno agli agenti coinvolti e alle loro famiglie. La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, ma anche di giustizia sociale. Ogni cittadino ha il diritto di vivere in un ambiente sicuro e protetto.

Rinnoviamo con forza la nostra richiesta al Ministero degli Interni affinché si adoperi per attivare un presidio permanente della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Saronno. La presenza costante delle forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti i viaggiatori e dei lavoratori della stazione. Strutture dedicate al controllo dell’ordine pubblico, quale appunto un presidio fisso, non solo dissuaderebbe potenziali malintenzionati, ma offrirebbe anche un punto di riferimento sicuro per tutti coloro che transitano per la stazione. È convinzione della nostra lista che queste situazioni vadano fronteggiate senza esitazione dall’autorità centrale in coordinamento con l’amministrazione che già da tempo si è attivata, dedicando importanti risorse per il presidio del territorio, tra gli altri, con la recente implementazione dell’organico della Polizia Locale che, peraltro, sarebbe stato ulteriormente incrementato se il bilancio consolidato, per mero calcolo politico, non fosse stato inopinatamente disapprovato.

Inoltre, vogliamo ricordare ai cittadini la petizione online attiva, che chiede l’istituzione di questo presidio. La petizione ha già raccolto numerose firme. Invitiamo tutti a firmare e a diffondere la petizione, affinché la nostra voce sia ascoltata e si possano prendere provvedimenti concreti al più presto. Ogni firma è un passo verso una Saronno più sicura e protetta.

https://www.change.org/p/pi%C3%B9-sicurezza-per-saronno-con-la-polizia-ferroviaria-in-stazione-petizione-al-ministro

In risposta ai comunicati delle forze d’opposizione comparsi oggi sulla stampa, riteniamo populiste, generiche, infondate e strumentali le accuse rivolte al Sindaco e all’Amministrazione.

Chiedere di tornare al voto in questo frangente ci sembra pura propaganda. Riteniamo che il tema della sicurezza sia molto complesso e di primaria importanza e non possa essere utilizzato come strumento di azione politica, illudendo i cittadini con promesse vane. Nella realtà sarebbe necessario unire le forze per trovare soluzioni efficaci e condivise, piuttosto che alimentare divisioni politiche. Ma su questo piano nutriamo poche speranze.

Continueremo a lavorare instancabilmente per la sicurezza e il benessere della nostra comunità, ascoltando e rispondendo alle preoccupazioni dei cittadini. Crediamo fermamente che una società più sicura sia una società più giusta e inclusiva, dove ogni individuo può vivere serenamente e senza timori”.

