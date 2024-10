Altre news

SARONNO – Enpa Varese Valle Olona è felice di annunciare che il concorso per diventare protagonisti del calenpario 2025 si è concluso con grande successo. Dopo settimane di partecipazione e votazioni, ecco svelati i nomi degli amici a quattro zampe che accompagneranno mese dopo mese nel nuovo anno.

Il concorso, aperto fino al 28 settembre 2024, ha visto la partecipazione di numerosi animali domestici, ognuno con una sua storia e un’immagine speciale. Le foto ricevute in alta definizione sono state caricate sulla pagina di Enpa Varese, dove gli utenti hanno potuto votare i loro preferiti con un “mi piace”. Solo le dodici foto con il maggior numero di voti sono state selezionate per diventare protagoniste del calenpario.

I vincitori sono stati i seguenti: Miele, Fiocco, Diana, Charlotte, Tigros, Pif, Giada, Laila, Pinga, Shake, Cocò e Nika. Questi meravigliosi animali (5 gatti, 5 cani e 2 altri animali d’affezione) saranno i volti che coloreranno i mesi del calenpario 2025, portando allegria e dolcezza nelle case per tutto l’anno.

Il nuovo calenpario sarà disponibile a partire da novembre: per scoprire la data ufficiale d’uscita e le modalità per acquistarlo, seguire la pagina Facebook ufficiale di Enpa Varese Valle Olona. Ogni calendario venduto contribuirà a sostenere la missione a favore degli animali in difficoltà, con una piccola ma preziosa donazione.

(foto dalla pagina Facebook di Enpa Varese Valle Olona)

