SARONNO – Inizia oggi, sabato 12 ottobre, all’ex Isotta Fraschini (in via Milano 7) si terrà il primo evento organizzato da Generazione Zero: Generazione Workfest, il festival del lavoro consapevole.

Due i panel in programma per il pomeriggio di sabato. Alle 15 l’evento “Sulle spalle delle donne”, per capire cosa significhi davvero l’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro: “Parleremo delle sfide quotidiane che le donne affrontano: dalle barriere di carriera alle responsabilità di cura non equamente distribuite. Con un approccio transfemminista, esploreremo soluzioni concrete e politiche

innovative per garantire pari opportunità e condizioni lavorative migliori”, si legge nella descrizione dell’evento. Le relatrici di spicco saranno la femminista Irene Facheris, l’europarlamentare Pd Cecilia Strada e la responsabile politiche di genere Varese Gaia Angelo. A moderare il panel la consigliera comunale Lucy Sasso.

Alle 16.30, invece, “Lavorare meno, lavorare tutt*” si concentrerà sulle “nuove strategie per un futuro del lavoro più giusto, toccando temi cruciali come il salario minimo, la riduzione dell’orario lavorativo e l’influenza crescente dell’Intelligenza Artificiale. Quali sfide e

opportunità si aprono grazie a queste innovazioni?”. A prendere la parola Susanna Camusso, senatrice Pd, Valentina Barzotti, deputata M5s, Giorgio Maran, sindacalista e autore di “Quattro giorni” e “Il tempo non è denaro”. A moderare il panel Enrico Torchia, dottore di ricerca in public managment.

All’evento prenderanno parte anche diverse associazioni del territorio e nazionali, tra cui Cgil, People, Arcigay, Foto amatori Saronno, ilTassello e Anpi i quali saranno rappresentati attraverso una serie di attività che li vede protagonisti.

Generazione Zero WorkFest nasce con l’obiettivo di creare momenti di discussione critica e costruttiva in merito al tema del lavoro nel suo complesso, andando a sviscerare le sfide che caratterizzeranno il futuro professionale delle nuove generazioni.

