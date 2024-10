Cronaca

ORIGGIO – Elisoccorso in azione ieri alle 18.30 alla periferia di Origgio: l’intervento è avvenuto a seguito di uno scontro fra una motocicletta ed una automobile, lungo l’ex statale Varesina nei pressi della grande rotatoria di fronte alla ex Novartis. Un anziano di 75 anni, residente a Cesate, è apparso in gravi condizioni: sul posto l’intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca con l’auto-infermieristica e l’elisoccorso arrivato da Como e con il quale il ferito, in prognosi riservata, è stato quindi trasferito all’ospedale Niguarda di Milano.

Sul luogo del sinistro anche l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno che hanno regolato il traffico ed hanno eseguito tutti i rilievi dell’incidente stradale, al fine di ricostruirne con precisione la dinamica e chiarire le eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

12102024