LAZZATE – Lite di una coppia in via Roma a Lazzate: lui viene denunciato per maltrattamenti e per aver fornito false generalità alle autorità. I fatti risalgono allo scorso mercoledì 10 ottobre, quando i carabinieri della compagnia di Seveso sono stati chiamati ad intervenire nel borgo da alcuni passanti che hanno assistito al litigio, avvenuto in pubblico.

I militari, giunti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto: l’uomo di 48 anni, residente nella provincia di Bergamo, per futili motivi, avrebbe aggredito la compagna, di Cesano Maderno. Non solo: in un primo momento, l’uomo si sarebbe presentato come persona estranea ai fatti e avrebbe presentato false generalità.

Dalle indagini è emerso che la donna aveva subito più volte, nei mesi precedenti, episodi di violenza, senza però mai sporgere denuncia. Il tribunale di Monza ha avviato la procedura “codice rosso”: dopo aver ricevuto assistenza, la vittima è stata informata in modo da per accedere ai centri antiviolenza locali.