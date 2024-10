UBOLDO – Appuntamento oggi, sabato 12 ottobre, nella tensostruttura al centro sportivo di via Manzoni 251 ad Uboldo per la “Festa bavarese” promossa dalla contrada San Cosma.

Dalle 19.30 in poi menù tipico bavarese, menù baby per i più piccoli, selezione di birre per tutti i gusti, premiazione degli atleti del Minipalio e del Palio, estrazione a premi con tante sorprese. Previsto anche un torneo di beerpong organizzato da San Cosma, il dj set tutta la serata con musica tipica e pop, drink bar aperto tutta la sera.