Il suono prolungato delle campane poco dopo le 7 di questa mattina hanno annunciato una notizia triste: don Luigi ci ha lasciato. Uomo determinato, a volte un po’ rude nei toni, ha dedicato tutta la sua vita all’altro. Come parroco ha accompagnato anni intensi della vita di Cesano Boscone prendendo le redini da monsignor Agnesi. Attento alla comunità parrocchiale, si è impegnato per il decanato nelle relazioni con le istituzioni locali, per riqualificare l’oratorio, per la Festa patronale, per il teatro/cinema Cristallo. Tutta la nostra città lo ricorderà con profondo affetto e riconoscenza.