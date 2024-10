Groane

GARBAGNATE MILANESE – “Dolore per la morte di Riccardo Franchi Il prezioso e amato conduttore di Radio Panda è mancato dopo una malattia”. A darne l’annuncio sono i responsabili di Radio Panda emittente con sede in via Volta a Garbagnate Milanese e che conta tanti ascoltatori anche nel Saronnese ed in tutta la zona.

I funerali di Franchi, 83 anni, garbagnatese, si svolgeranno ne pomeriggio di lunedì 14 ottobre. Le esequie sono infatti fissate alle 14.30 nella Basilica dei Santi Eusebio e Maccabei di Garbagnate Milanese.

A Radio Panda, che ha dato l’annuncio della scomparsa di Riccardo, sono giunte in queste ore le condoglianze di tanti ascoltatori.

(foto: Riuccardo Franchi, storico conduttore, ai microfoni di Radio Panda di Garbagnate Milanese)

12102024