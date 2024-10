Comasco

FINO MORNASCO – Hanno rapinato, minacciandolo con un coltello, un giovane in stazione a Fino Mornasco nello scorso gennaio: a fronte delle indagini dei carabinieri sono stati denunciati tre ragazzi, uno dei quali minorenni.

I fatti risalgono all’inizio di quest’anno, quando un giovane si è recato dai carabinieri raccontato di essere stato minacciato con un coltello in stazione a Fino Mornasco, costretto in un parco pubblico e rapinato del costoso cellulare e delle cuffie auricolari. La descrizione fatta dalla vittima era di due ragazzi di origine straniera.

Le ricostruzioni dei militari attraverso le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di rintracciare i giovani, poi denunciati a piede libero per rapina aggravata in concorso, porto di armi od oggetti atti ad offendere, sequestro di persona, estorsione e ricettazione. Non solo: con l’analisi dei tabulati telefonici è stato possibile anche rintracciare il telefono, che è stato ritrovato in possesso di un 18enne, denunciato per ricettazione.

