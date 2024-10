Cronaca

CARONNO PERTUSELLA / BREGNANO / VEDANO OLONA – Incidente stradale ieri mattina alle 8 in corso Italia a Caronno Pertusella dove si sono scontrate una automobile ed una motocicletta, una ragazza di 18 anni ha avuto bisogno di assistenza sanitaria ed è stata aoccorsa da una ambulanza della Croce viola e trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di lievi contusioni. Sul luogo del sinistro anche l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Scontro fra due automobili invece in via Fontanelle a Vedano Olona: tre persone sono state soccorse per lievi contusioni,o si tratta di una ragazza di 23 anno, e due donne entrambe di 69 anni.

Incidente, scontro fra due auto, ieri sera alle 20 in via Garibaldi a Bregnano: per lievi contusioni sono stati soccorsi una donna di 25 anni, un uomo di 30 anni ed una bimba di 3 anni.

12102024