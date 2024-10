Città

SARONNO – “L’aggressione vigliacca e brutale subita di recente dagli agenti della polizia locale fuori dalla stazione ha messo in luce, ancora una volta, l’urgenza di adottare misure concrete per garantire la loro sicurezza durante le operazioni di pattugliamento del territorio. La Lega ritiene inaccettabile che coloro che sono chiamati a proteggere i cittadini siano costretti a operare senza strumenti adeguati per difendere se stessi e la comunità”.

Inizia così la nota della Lega che con Claudio Sala torna sul tema dell’aggressione subito dagli agenti della polizia locale nel pomeriggio di giovedì in piazza Cadorna davanti allo scalo ferroviario.

“È ora di agire, ed è per questo che promuoviamo con forza la dotazione di taser agli agenti della polizia locale. Il taser è un’arma non letale che permette di immobilizzare un soggetto pericoloso attraverso una scarica elettrica. Si tratta di uno strumento indispensabile per affrontare situazioni critiche senza dover ricorrere a mezzi più estremi.

La sua implementazione nel pattugliamento cittadino è una necessità impellente per rispondere alla crescente escalation di violenza a cui assistiamo quotidianamente.

Dotare gli agenti di taser non è solo una scelta tecnica, ma una chiara volontà politica di chi governa la città. Purtroppo, l’attuale amministrazione ha dimostrato una gestione irresponsabile della sicurezza urbana, non mettendo a disposizione gli strumenti adeguati per far fronte alla criminalità dilagante.

Con la mozione di sfiducia al sindaco, chiediamo una svolta decisa: un cambio di amministrazione che metta in campo tutte le risorse necessarie per affrontare una situazione ormai fuori controllo. Solo attraverso una guida politica forte e determinata possiamo ripristinare la sicurezza nelle strade e restituire dignità e protezione agli uomini e alle donne che ogni giorno si mettono in prima linea per la nostra sicurezza.

Non possiamo permetterci di aspettare ulteriori tragedie: dotare i nostri agenti di taser è una priorità indifferibile per una città che ha il diritto di sentirsi sicura.

Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà al corpo della Polizia Locale di Saronno per quanto accaduto”.

