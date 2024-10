Softball

SARONNO – Appuntamento oggi e domani con il torneo di softball “Piccole stelle Enrico Obletter” organizzato dall’Inox Team Saronno sul proprio campo di via De Sanctis. L’iniziativa è rivolta ai nati negli anni 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010. Con ingresso gratuito per il pubblico, oltre alle saronnesi padrone di casa ci saranno Crocetta Parma, Old Parma, Stars Ronchi dè Legionari, Malnate Vikings e le olandesi Dutch Sunshines.

Una occasione per vedere all’opera i nuovi talenti di questo sport, per una iniziativa che è ormai diventata un classico che si ripetete tutti gli anni; in questo caso evento conclusivo della intensa stagione del “batti e corri”.

La manifestazione si svolge nel ricordo di Enrico Obletter (foto), storico allenatore della Nazionale italiana, scomparso a causa del covid.

