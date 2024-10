news

Il mercato delle criptovalute ha un protagonista oggi che è First Neiro On Ethereum (NEIRO), salito nell’ultima settimana di un impressionante 50,60%.

Al contrario Neiro Ethereum non ha avuto lo stesso successo. Una balena di SHIB ha disinvestito da Neiro Ethereum e ha investito in First Neiro On Ethereum, viste le sue performance.

Un token che può fare lo stesso exploit è PEPU, nativo di Pepe Unchained, progetto che ha superato $18 milioni in prevendita, grazie alla creazione di una blockchain Layer 2, che possa risolvere i problemi della Layer 1, Ethereum.

Una balena SHIB vende $17,5 milioni di Neiro Ethereum e investe su First Neiro on Ethereum

Le prestazioni contrastanti di Neiro Ethereum, in discesa libera, e First Neiro on Ethereum, che guadagna sempre più terreno, hanno spinto una balena di SHIB a effettuare una mossa strategica.

Secondo Spotonchain, questa balena, che in precedenza aveva guadagnato $ 145 milioni investendo in Shiba Inu (SHIB), ha ora spostato i propri investimenti da NEIRO a NEIIRO. La whale ha venduto 17,5 milioni di NEIRO per 1,22 milioni di dollari, subendo una perdita significativa di 1,49 milioni di dollari, dopo aver detenuto il token per un mese.

Ha successivamente investito in First Neiro su Ethereum, acquistando 841,6 milioni di NEIIRO per 1,45 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, una mossa che ha aumentato le partecipazioni totali a 3,85 miliardi di NEIIRO, ora del valore di 6,51 milioni di dollari, con un profitto non realizzato di 2,67 milioni di dollari.

Fonte: Spotonchain

Oltre all’investimento in NEIIRO, questa whale detiene posizioni in altre criptovalute, tra cui un profitto non realizzato di 1,13 milioni di dollari da 3,11 milioni di token Fetch.ai (FET) del valore di 4,61 milioni di dollari e una perdita non realizzata di 10 milioni di dollari da una seconda operazione SHIB, con 477,5 miliardi di SHIB (8,41 milioni di dollari).

Le recenti mosse della balena evidenziano l’importanza dell’adattabilità nel mercato delle criptovalute in continua evoluzione. Il passaggio da un asset in declino come Neiro Ethereum (NEIRO) al rally di First Neiro On Ethereum (NEIIRO) mostra una strategia calcolata, volta a massimizzare i rendimenti nonostante le perdite precedenti.

First Neiro su Ethereum sale del 50% in una settimana

First Neiro On Ethereum (NEIIRO) sta vivendo un momento al rialzo, con una notevole impennata del suo valore, salito di un impressionante 50,60% nell’ultima settimana.

Mentre NEIIRO cerca di mantenere vivo il suo slancio rialzista, il concorrente Pepe Unchained (PEPU) ha superato 18 milioni di dollari nella sua prevendita, con l’introduzione di una blockchain Layer 2 propria.

PEPU vola a $18 milioni in prevendita

PEPE ha scalato le classifiche delle criptovalute per diventare una delle meme coin più grandi per capitalizzazione di mercato; tuttavia, la mancanza di sviluppi fondamentali mette il token a rischio di cancellare tutto il suo duro lavoro e di essere sostituito da una criptovaluta più recente.

Pepe Unchained (PEPU) è la versione rinnovata di PEPE, con la sua Pepe Chain, una blockchain nativa layer-2, per risolvere problemi come la congestione della rete Ethereum. Il progetto migliorerà anche l’esperienza di transazione per i possessori di PEPE, che hanno dovuto sopportare commissioni elevate e tempi di elaborazione lenti.

Spostando PEPE da Ethereum, Pepe Unchained consentirà un aumento di 100 volte delle velocità di transazione della meme coin. Inoltre, i sostenitori di PEPE saranno in grado di inviare e ricevere criptovalute a una frazione del costo utilizzando PEPU.

Pepe Unchained prevede anche di aprire la sua blockchain al resto del settore delle meme coin, cosa che renderà essenzialmente la rete layer-2 di Pepe Unchained una rampa di lancio per la prossima generazione di meme coin.

Gli investitori puntano molto sul futuro del progetto anche per il 121% di APY offerto agli acquirenti in questa fase iniziale nello staking.

Il team del progetto punta a far crescere l’hype attorno a PEPU introducendo novità come il Pepe Frens With Benefits, un’iniziativa che vuole coinvolgere tutta la community nella creazione di app sulla blockchain Layer 2: gli sviluppatori interessati potranno chiedere delle sovvenzioni a partire dal quarto trimestre del 2024.

Per acquistare Pepe Unchained e investire in questo progetto promettente, è possibile collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale e utilizzare token ETH, USDT, BNB o una carta di credito/debito bancaria per l’acquisto.