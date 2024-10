Città

SARONNO – Vetri che tremano, il lago sotto casa che esonda, la sensazione che l’interno edificio stia tremando: Giacomo Sanvitale, saronnese ed ex giocatore della Fbc Saronno, ha raccontato l’uragano Milton sui suoi canali social.

Raccontando la prima notte di paura, il calciatore, che ora vive in Florida, a Tampa, appare visibilmente commosso: nelle immagini che mostra dalla sua finestra c’è il lago esondato e acqua ovunque. Addirittura, in un video, il giovane ragazzo porta in salvo una piccola tartaruga, rimasta spiaggiata in mezzo alla strada e disorientata.

“A 27 anni – commenta dopo la notte di paura – pensavo di trovarmi in tante situazioni ma non di sicuro quella in cui di dover fare una storia sui social per rassicurare migliaia di persone sul fatto che sia vivo. Siamo ancora qui e sono grato a Dio.”

A chi minimizza la situazione portata dall’uragano, Giacomo Sanvitale risponde con un video, mandato da un suo amico che si trova sull’altra costa del Paese: nelle immagini si vedono alberi sradicati, case crollate e macerie ovunque.

“Tantissime persone – commenta – hanno pensato che siccome nella mia zona i danni fossero contenuti, allora l’uragano Milton fosse un po’ una grande cospirazione. Questa, grazie a Dio, è la situazione nella mia zona, dove i danni sono stati meno del previsto. Il vero danno è stato fatto nell’altra costa, dove l’uragano ha formato tanti tornado”.

View this post on Instagram A post shared by Giacomo Sanvitale (@giacomosanvitale)

