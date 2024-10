Volley

CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Torna oggi il campionato di serie B maschile con la prima giornata: la Pallacanetro Rossella Ets Caronno Pertusella riceva il Vero volley Monza alle 20 al palazzetto dello sport di via Uboldo 100 a Caronno Pertusella. “Torniamo in campo nel primo match della stagione 2024 -2025. Il gruppo guidato da coach Gervasoni, profondamente rinnovato, ospiterà tra le mura domestiche i pari grado di Monza. Invitiamo come sempre i nostri tifosi al palazzetto per sostenere i ragazzi di Caronno” dicono i dirigenti caronnesi. Il team caronnese per la nuova stagione è composto da Germano Latella, Nicolò Pozzi, Manuel Fasanella, Giacomo Orlandi, Luca Montermini, Michele Crusca, Marco Pedrinelli, Riccardo Ronzoni, Alessandro Rivellini, Dario Alghisi, Sebatiano Santi, Matteo Milani e Riccardo Ruo.

Per quanto concerne la Pallavolo Saronno, debutto in trasferta alle 20.30 al palasport di Pinerolo in Piemonte, contro il Val Chisone.

Gioca anche il Miretti Limbiate: oggi in trasferta dalle 20 al Centro scolatico omnicomprensivo di Milano contro i locali dell’Ag Milano.

