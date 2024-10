news

Il mondo delle criptovalute si prepara a un nuovo scossone e i meme coin – stanno giocando un ruolo sempre più importante. Con l’avvicinarsi della bull run di ottobre, molti investitori si stanno orientando verso queste monete digitali, cercando di sfruttare l’entusiasmo e le community che le circondano. In questo articolo, esploreremo le quattro migliori meme coin da monitorare per il mese di ottobre: Flokerz, Memebet, Crypto All Stars e Pepe Unchained. Scopriamo perché potrebbero riservare sorprese e attrarre investitori in cerca di opportunità.

Flockerz

Flockerz è un nuovo token ERC-20 la cui prevendita è iniziata il 17 settembre e ha già raggiunto i 500 mila dollari. Forte di un progetto comunitario che punta a dare voce alla collettività, è un ecosistema fondato sul Vote-to-earn, sulla partecipazione attiva cioè dei propri investitori, che vengono premiati con token $FLOCK in base alle loro votazioni nello sviluppo del progetto.

Questo token sta rivoluzionando il settore, affidando la governance direttamente alla sua comunità tramite la piattaforma FlockTopia DAO (Organizzazione Autonoma Decentralizzata). Grazie a questo approccio, gli utenti hanno il potere di partecipare attivamente alle decisioni strategiche, creando un ecosistema trasparente e democratico che ridefinisce il concetto di gestione nelle criptovalute. Un altro incentivo importante per gli investitori sono le altissime ricompense di staking che al momento hanno un APY del 3565%.

Pepe Unchained

La prevendita di Pepe Unchained continua a crescere, raggiungendo la soglia dei 18 milioni di dollari, anche grazie all’ interesse di varie balene crypto. C’è un entusiasmo straordinario su questo progetto, che introduce l’idea innovativa di una propria blockchain $PEPU sulla Layer2, di cui gli sviluppatori hanno recentemente offerto un’anteprima.

La Layer 2 basata su Ethereum promette di essere 100 volte più veloce e molto più economica.

Il team di Pepe Unchained sta attualmente lavorando al lancio del token PEPU e ha annunciato trattative con i principali exchange, oltre al prossimo lancio di ‘Pepe Chain’. Quest’ultima offrirà la possibilità di staking dei token, un block explorer, e strumenti di bridging con Ethereum, insieme a funzionalità di analisi avanzate, ponendo solide basi per una blockchain di alto livello.

Anche molti analisti di primo piano stanno osservando attentamente il progetto, tanto che alcuni di loro prevedono una crescita potenziale fino a 100 volte superiore. L’entusiasmo deriva dalla natura unica di Pepe Unchained, una Layer 2 dedicata ai meme coin che combina l’appeal virale del meme Pepe con l’efficienza di una blockchain Layer 2 basata su Ethereum. Anche lo staking è un incentivo per gli investitori, con un APY attuale del 121%

Memebet

Memebet si appresta a rivoluzionare il mondo dei casinò online su criptovalute e Telegram, puntando direttamente alla nicchia d’élite della community meme degen. Con il suo lancio imminente, Memebet si propone di trasformare il settore del gioco d’azzardo decentralizzato, sfruttando il token $MEMEBET e altre celebri meme coin.

La piattaforma colma le attuali carenze dei casinò crittografici, offrendo un ambiente di gioco immersivo e divertente, ricco di meme e creato su misura per i trader di criptovalute più temerari. La libreria di giochi offerti dal casinò è molto ampia, senza contare l’innovativa integrazione con Telegram per i giochi senza KYC. La prevendita ha già raggiunto i 400 mila dollari. Per incentivare ulteriormente la comunità inoltre, non mancano eventi, bonus e airdrop che permettono di guadagnare ricompense extra, giocando al casinò con il vantaggio di scommessa Play-to-Earn. Più si scommette, più si guadagna, con il 20% dell’offerta è dedicato espressamente a questo.

Il modello di tokenomics di Memebet è unico, volto a migliorare il coinvolgimento e il valore degli utenti.

Memebet Casino si prepara a ridefinire il panorama dei casinò online dedicati alle criptovalute e Telegram, progettato da zero per soddisfare l’élite della comunità meme degen. Il suo obiettivo è quello di conquistare il mondo delle criptovalute con un’esplosione di meme irriverenti e sfide ad alto rischio, in grado di catturare l’attenzione di ogni vero degen e spingerlo a volerne di più.

La vera rivoluzione nel settore GambleFi arriva con l’introduzione di monete meme tradizionali come opzione di scommessa. Con un design innovativo, meme di alta qualità e una vasta gamma di giochi che spaziano dai grandi classici ai titoli più moderni, fino a creazioni su misura ispirate alle monete meme, Memebet Casino rappresenta il futuro del gioco d’azzardo online.

Crypto All Stars

Crypto All-Stars punta a rivoluzionare l’attuale panorama delle meme coin, con il lancio di MemeVault, un ecosistema unico che permette ai possessori di monete meme di ottenere ricompense attraverso il token $STARS.

MemeVault unisce il mondo delle monete meme in una piattaforma integrata, sfruttando le funzionalità multi-token dello standard ERC-119S per gestire diversi token in modo semplice ed efficiente, segnando un importante passo avanti nel settore delle criptovalute. MemeVault non è semplicemente una piattaforma di staking. Esso integra infatti funzionalità multi-token e multi-chain per le meme coin, superando i limiti dei protocolli di staking tradizionali, che spesso richiedono di puntare un solo token su una singola blockchain.

Il protocollo Arst, consente lo staking multi-token e multi-chain, unendo gli utenti di monete meme sotto un’unica piattaforma. I titolari sono incentivati e premiati per detenere $STARS, il token nativo che alimenta l’intero sistema.

Attraverso questo approccio, MemeVault punta a costruire una comunità attiva e interconnessa di appassionati di monete meme, favorendo la crescita e l’adozione di $STARS in tutto il mondo. Attualmente la prevendita ha superato i 2 milioni di dollari e offre un APY del 709%

Conclusioni

Il mercato rialzista di ottobre rappresenta un’ottima opportunità di crescita per i nuovi token, che potrebbero trarre vantaggio dall’euforia generata da Bitcoin e da altre criptovalute.