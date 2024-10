Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Luca Amadio consigliere comunale della lista civica Obiettivo Saronno in merito al situazione della coalizione che guida la città. Il post è accompagnato dalle immagini dei secchi nell’atrio del Comune dove “ha piovuto” negli ultimi giorni.

“L’amministrazione di Saronno fa ormai acqua da tutte le parti…non è bastata il 26 settembre 2024 l’incapacità da parte della “maggioranza” di garantire il numero legale in consiglio comunale, con lo slittamento obbligato della seduta; non è bastata il 30 settembre 2024 la mancata approvazione del bilancio consolidato in consiglio comunale; non è bastato il 10 ottobre 2024 l’ennesimo atto criminoso in cui due agenti della polizia locale sono stati aggrediti, testimonianza di come per troppi anni l’amministrazione abbia sottovalutato il tema sicurezza; non basta una situazione a dir poco deficitaria delle infrastrutture degli stabili comunali; non basta una precaria organizzazione e disagio del personale all’interno delle mura comunali; non basta la mancanza di progettualità e programmazione per la nostra città; non basta un commercio cittadino ormai abbandonato al proprio destino; non basta la presentazione di una mozione di sfiducia firmata da ben 11 consiglieri comunali e protocollata il 10 ottobre 2024; non basta…

”E sono ancora qua…” cantava un mito della canzone italiana…ma quella è un’altra storia…si avvicina il consiglio comunale in cui ci si dovrà esprimere in merito alla mozione di sfiducia…si avvicina il momento della verità…come ha scritto qualcuno…”meglio morire in piedi che vivere in ginocchio (Cit. Emiliano Zapata)”… attendiamo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti