Sport

DESIO – Quarta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, si sfidano al PalaFitLine di Desio i padroni di casa dell’Aurora Desio e l’AZ Robur Saronno. Squadre che arrivano all’incontro con due stati di forma opposti (Desio tre vittorie su tre, Saronno zero su tre), ma sin dalla palla a due non si direbbe.

Partono meglio i desiani, la Robur trainata offensivamente da Nasini e Negri riesce a passare in vantaggio e limitare le sfuriate in contropiede degli avversari. Desio comincia a punzecchiare sotto canestro e a far male alla difesa biancoazzurra che peró tiene botta, il primo quarto vede Saronno chiudere avanti 29-23.

Secondo quarto, l’energia di De Capitani in uscita dalla panchina e la solita solidità offensiva e difensiva di Quinti aiutano la squadra di Gambaro ad accennare la fuga; un passaggio a vuoto a metá quarto peró fa rientrare Desio che ringrazia e pareggia, finisce il primo tempo 49-49.

La Robur riparte alla carica con un 6-0 di parziale in avvio di terzo quarto, Desio continua a colpire col lungo Chiumenti che è in gran forma e segna canestri a ripetizione. Tanti fischi arbitrali e gioco più frammentato rispetto a un primo tempo ricco di punti e canestri. Si entra nell’ultimo periodo sul punteggio di 70-68 in favore di Desio.

Equilibrio costante, i padroni di casa sono sempre un poco avanti ma i biancoazzurri non vogliono mollare la presa. Ci pensa Beretta con due bombe da tre punti in fila a riaprire decisamente l’incontro e ad esaltare i tifosi saronnesi. Chiumenti e Fumagalli rispondono presente, ma prima Negri e poi Nasini segnano altre due fondamentali triple che portano il risultato sull’85-85 a poco più di un minuto dalla fine. Mancano trenta secondi quando Fumagalli penetra portandosi appresso due difensori, scarico fuori per Mazzoleni che prende la mira e segna i tre punti dell’88-85. Timeout Saronno e tiro del potenziale pari in mano a Beretta, la parabola è buona ma la sfera rimbalza in maniera sfortunata sui ferri ed esce. Desio segna ai liberi e chiude la partita, finisce 92-85 per i padroni di casa.

Terza partita in fila dall’alto contenuto di emozioni e divertimento. Serve migliorare nella gestione di alcuni momenti di difficoltà e perfezionare altri dettagli per riuscire a incanalare le partite combattute nel verso giusto. Peccato, perchè le prestazioni ci sono e sono anche convincenti peró manca ancora qualcosa per far 31 invece di 30. Desio trova la quarta vittoria consecutiva, Saronno riparte dalla buona performance odierna e tornerà in campo giovedi per la sfida in casa alle 20.30 contro Treviglio.

QUI LA FOTOGALLERY DELLA PARTITA

QUI L’INTERVISTA POST-PARTITA CON COACH GAMBARO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti