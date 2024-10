Calcio

SARONNO – Il sesto turno di Eccellenza non è stato particolarmente positivo per le formazioni locali: sconfitte per Fbc Saronno ed Ardor Lazzate, pari esterno per la Caronnese.

Sesta giornata di campionato nel girone A di Eccellenza, spicca la vittoria della Vergiatese sul campo dell’Ardor Lazzate e il pareggio tra Mariano e Legnano. Solbiatese prima in classifica in solitaria, mentre nei risultati di domenica spicca il poker del Meda sulla Base 96, nel sentitissimo derby brianzolo. Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Eccellenza – Risultati e marcatori

ARDOR LAZZATE-VERGIATESE 1-3 Reti:7′ rig. Ballgjini (V), 4′ st Giuricich (V), 35′ st Benedetti (A), 38′ st rig. Caricati (V).

BASE 96-MEDA 0-4 Reti: 17′ Calmi, 27′ rig. Crea, 12′ st Miccoli, 21′ st Schinetti.

ISPRA-CINISELLO 1-0 Rete: 33′ Tobia.

LENTATESE-SEDRIANO 0-1 Rete: 42′ st Berra.

MARIANO-LEGNANO 1-1 Reti: 35′ Femminò (L), 42′ st rig. Della Torre (L).

SESTESE-CARONNESE 2-2 Reti: 7′ Colombo (C), 17′ Rossi (S), 1′ st Colombo (C), 44′ st Russo (S).

PAVIA-RHODENSE 0-0

CASTEGGIO-FBC SARONNO 1-0 Rete: 25′ Bahirov.

SOLBIATESE-ROBBIO 4-0 Reti: 4′ Martinez, 35′ Martinez, 33′ st Silla, 42′ st Giamberini.

Classifica: Solbiatese 16 punti, Mariano 14, Ardor Lazzate 13, Vergiatese 12, Sestese 10, Meda, Ispra, Caronnese, Pavia, Lentatee, Fbc Saronno 9, Rhodense e Sedriano 8, Casteggio 7, Cinisello 4, Legnano 2, Base 96 Seveso 1, Robbio Libertas 0.

(foto: il gol di Benedetti in Ardor Lazzate-Vergiatese)

13102024