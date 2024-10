Calcio

GERENZANO – Battuta d’arresto quasi a sorpresa per la Gerenzanese che, nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 13 ottobre nel centro sportivo comunale di Gerenzano contro la Monnet Xenia Sport, è stata protagonista di una prestazione sottotono rispetto a quelle messe in mostra durante le gare precedenti.

A sbloccare il risultato sono proprio i padroni di casa che si portano in vantaggio dopo 38 minuti dall’avvio di partita con Mattia Geron. Il vantaggio della Gerenzanese è, però, breve vista la quasi immediata reazione della squadra ospite che, a pochi secondi dalla fine del primo tempo, pareggia i conti con Lancellotti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa non sono numerose le emozioni ma ad avere la meglio è la Monnet Xenia Sport che, precisamente al 75′, trova la rete della vittoria con Sanvito che insacca in porta sfruttando un errore difensivo avversario.

La Gerenzanese rimedia, così, la seconda sconfitta stagionale in campionato a causa della quale resta ancorata al sesto posto del girone a quota 10 punti a pari merito con il Rovellasca. Risultato positivo, invece, per la Monnet Xenia Sport che, dopo sei giornate, trova la prima vittoria della stagione grazie alla quale conquista i primi tre punti in classifica.

(foto da archivio)