CESATE / ROVELLASCA – Nella sesta giornata di Prima categoria, girone B, spicca il successo esterno del Sc United che ha espugnato, 3-0, il campo della Canzese grazie ad un autogol ed alle reti di Cicola e Volpi.

Ancora rinviata la prima vittoria stagionale per l’Atletico Lomazzo che in casa ha pareggiato 2-2 contro l’Ardisci, reti di Auricchio per l’Atletico al 1′, immediato il pari dei comaschi al 3′ con Canavesi. Poi alla mezz’ora di nuovo avanti i locali con gol di Fattizio e definitivo pari di Corti al 5′ della ripresa.

Sconfitta interna per la Gerenzanese, 2-1 contro il Monnet Xenia mentre il Limbiate ha pareggiato in trasferta a rete inviolate contro il Montesolaro; successo casalingo per il Rovellasca 1910 contro il Veniani, 3-2.

Risultati

Atletico Lomazzo-Ardisci 2-2, Bulgaro-Portichetto Luisago 3-4, Gerenzanese-Monnet 0-3, Canzese-Sc United 0-3, Itala-Menaggio 0-1, Montesolaro-Limbiate 0-0, Rovellasca 1910-Veniano 3-2, Bovisio Masciago-Cassina Rizzardi 1-2.

Classifica

Bovisio Masciago 15 punti, Cassina Rizzardi e Ardisci 13, Limbiate e Sc United 12, Rovellasca 1910, Gerenzanese e Montesolaro 10, Canzese, Portichetto Luisago e Menaggio 9, Itala 7, Bulgaro e Monnet Xenia 3, Veniano e Atletico Lomazzo 1.

Girone A

Nel girone A pareggio esterno per il Tradate Abbiate, 1-1 con l’Arsaghese. Gol tradatese di Vago. In classifica, Tradate quint’ultima con 4 punti.

13102024