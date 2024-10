Sport

SARONNO – Sesta di campionato per la Cogliatese che ospita la Polisportiva Veranese. I gialloneri, ancora imbattuti e protagonisti di un avvio di stagione più che convincente, cominciano sin da subito a creare pericoli, al 2’ Ortolan impegnato da un bel tiro di Libardi. Risponde presente la Cogliatese con una bella imbucata al 3’ per Borghi che a tu per tu con Borelli lo fredda ma l’arbitro annulla la marcatura per un presunto fuorigioco. La Veranese va avanti al 13’, recupero palla nella trequarti offensiva e pallone girato sulla sinistra, bel traversone dove arriva puntuale Libardi che impatta di testa con precisione e gonfia la rete. I biancoazzurri accusano il colpo e calano un po’ d’intensità fino al 23’, una traversa su punizione di Capici riaccende la luce e la Cogliatese riprende a giocare. Il pareggio arriva al 36’, bel cambio di campo di Ferrario per Borghi che controlla e punta l’avversario, taglia verso il centro e con un gran tiro a giro dal limite dell’area fredda il portiere avversario. Bellissimo gol, 1-1 e palla al centro.

La ripresa vede ancora equlibrio e occasioni ambo i lati, attento subito Ortolan al 47’ su un diagonale di Fresca. Al 54’ buon cross di Avella dalla sinistra, raccoglie dal lato opposto Capici che entra nell’area piccola ma è ostacolato dai difensori sul più bello, palla in angolo. Proprio da questo corner nasce l’occasione più clamorosa per la Cogliatese, sponda di testa e tiro di Belotti a colpo sicuro ma un muro di maglie granata riesce a salvare il pallone sulla linea di porta. Al 65’ altra chance del vantaggio per i biancoazzurri con Chiari, oggi in veste di capitano, che addomestica un cross di Manno e si gira benissimo, il tiro viene peró sporcato ed esce a lato di un soffio. Nel finale la Veranese riprende a premere sull’acceleratore e si ributta in avanti, al 79’ Ortolan toglie una palla da sotto l’incrocio con un gran colpo di reni. L’ultima enorme chanche capita all’88’ sul piede destro di Libardi che calcia al volo ma la sfera si stampa sul palo.

Finisce così 1-1, un punto a testa che ci sta visto l’andamento della gara. Buona partita giocata dalla Cogliatese che domenica prossima affronterà la Stella Azzurra Arosio, attualmente al terzultimo posto in classifica. Una buona occasione per i biancoazzurri di tornare alla vittoria.

Cogliatese – Polisportiva Veranese : 1-1

Marcatori : 13pt Libardi (V), 36pt Borghi (C)

Cogliatese : Ortolan, Del Bianco, Ventrella, Manno, Belotti, Chiari, Capici, Muraca, Avella, Ferrario, Borghi. A disposizione : Borgonovo, Pivato, Rose, Murari, Balestrini, Bettin, Cimnaghi, Corona. All. Biemmi

Polisportiva Veranese : Borello, Colombo, Mattioli, Cali, Citterio, Manara, Libardi, Longoni, Parravicini, Bellotti, Fresca. A disposizione : Cazzaniga, Mitrano, Rocatello, Lissoni, Maspero, Mazzucco, Cristello, L. Vigano, R. Vigano. All. Fanelli.

