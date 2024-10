Calcio

SESTO CALENDE – La Caronnese, dopo la grande vittoria della scorsa giornata contro il Pavia, torna a casa da Sesto Calende con un solo punto e con tanta amarezza visto il pareggio rimediato nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 13 ottobre in casa della Sestese durante la quale si è ritrovata per ben due volte in vantaggio.

La squadra di Caronno Pertusella parte subito alla grande e, dopo solamente 7 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, sblocca il risultato con Colombo che sfrutta una disattenzione difensiva avversaria ed insacca il pallone in rete. Dopo nemmeno 10 minuti arriva, però, il goal del pareggio della Sestese con Rossi che concretizza una veloce e pericolosa ripartenza. La ripresa si apre con un altro goal di Colombo che, dopo nemmeno 34 secondi dal via del secondo tempo regolamentare, firma la doppietta personale che riporta in vantaggio la Caronnese. Ciononostante, la Sestese non demorde e, ad un minuto dal triplice fischio, riesce a pareggiare la partita con Russo che firma il 2-2 e lascia i caronnesi con l’amaro in bocca.

SESTESE-CARONNESE 2-2

SESTESE: Ferrara, Scaglione, Papasodaro, Romano, Rossi, Della Volpe, Pellini, Marcone, Bernasconi, Olivieri, Cuoghi. A disposizione: Rago, Macchi, Merandri, Garbin, Basso, Rancati, Pagliaro, Russo. All. Gennari.

CARONNESE: Paloschi, Battistella, Napoli, Zibert, Lofoco, Sorrentino, Cerreto, Cannizzaro, Colombo, Corno, Doumbia. A disposizione: Vergani, Dilernia, Galletti, Brugnone, Tondi, Paltrinieri, Savino, Oliviero, Becerri. All. Ferri.

RETI: 7′ pt Colombo (C), 16′ pt Rossi (S), 1′ st Colombo (C), 44′ st Russo (S)

(foto da archivio)