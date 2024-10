Calcio

LAZZATE – Oggi alle 15, per la sesta di andata d’Eccellenza, allo stadio di via Laratta si gioca Ardor Lazzate-Vergiatese, diretta play by play su ilSaronno.

La formazione brianzola cerca il pass per restare nelle zone alte della graduatoria, servono i tre punti per tenere il passo delle migliori, ma l’avversaria odierna è decisamente ostica.

Si gioca dopo gli anticipo di ieri: nel tardo pomeriggio lo 0-0 fra Pavia e Rhodense, in serata Casteggio-Fbc Saronno 1-0 e Solbiatese-Robbio Libertas 4-0.

Le altre partite di oggi sono, tutte alle 15.30, Base 96 Seveso-Meda, Ispra-Cinisello, Lentatese-Sedriano, Mariano-Legnano e Sestese-Caronnese.

Classifica: Solbiatese 16 punti, Ardor Lazzate e Mariano 13, Sestese, Vergiatese, Pavia e Fbc Saronno 9, Caronnese, Lentatese e Rhodense 8, Sedriano e Casteggio 7, Ispra e Meda 6, Cinisello 4, Base 96 Seveso e Legnano 1, Robbio Libertas 0.

(foto Andrea Elli)

