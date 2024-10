Calcio

CASTEGGIO – Terza sconfitta consecutiva in campionato per il Fbc Saronno che, dopo le due partite perse con Ardor Lazzate e Solbiatese, torna a casa ancora con zero punti nell’anticipo disputato nella sera di sabato 12 ottobre in casa del Casteggio in occasione della sesta giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Nonostante un avvio di partita propositivo degli ospiti, a sbloccare il risultato ci pensa il Casteggio che con Bahirov si porta in vantaggio al minuto 25 del primo tempo. Dopo il goal dello svantaggio, il Saronno, pur tenendo fino al duplice fischio del direttore di gara il possesso del pallone, non riesce a dare una reazione concreta facendo concludere la prima metà di gara con il risultato di 1-0. Il secondo tempo si svolge sulla falsa riga dei primi 45 minuti di gioco con la squadra ospite che non riesce a trovare il pareggio grazie anche ai pochi spazi concessi dalla difesa avversaria e ad un clamoroso incrocio dei pali che, al 20′ della ripresa, nega la rete dell’1-1 a Pedrocchi.

Il Casteggio vince, così, una partita non semplice durante la quale è riuscita a concedere pochi spazi di gioco e ad intercettare numerose linee di passaggio agli avversari. Conquistando tre punti, i padroni di casa salgono a quota 7 in classifica restando, però, sempre in zona play-out. Discorso, invece, differente per il Fbc Saronno che, con la sconfitta odierna, si allontana dal gruppo di testa del girone.

Su ilSaronno le interviste del post gara all’allenatore saronnese Marco Varaldi.

E al tecnico di casa Stefano Civeriati.

E la cronaca play by play del match.

13102024