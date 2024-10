Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Pari casalingo oggi per la Varesina di Venegono Superiore, la cui marcia è stata rallentata dal Sant’Angelo e che adesso non è più prima.

Una giornata che sembra filare via liscia senza scossoni l’ottava del girone B di Serie D. Otto pareggi, tra sabato e domenica, vincono solo il Breno e la Casatese che superano Folgore Caratese e Vigasio. Primo punto per l’Arconatese, tornata a giocare sul suo campo di Arconate. Pari nel derby tra Palazzolo e Ospitaletto, tra gli ospiti 90 minuti di panchina per Amato Ciciretti. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Girone B – Risultati e marcatori

ARCONATESE-CLUB MILANO 0-0

BRENO-FOLGORE CARATESE 1-0 Rete: 15′ st Cretti.

CASATESE MERATE-VIGASIO 2-0 Reti: 35′ Carannante, 15′ st Isella.

FANFULLA-CASTELLANZESE 1-1 Reti: 41′ Lucatti (F), 46′ st Castelletto (C).

MAGENTA-CILIVERGHE 0-0

NUOVA SONDRIO-CREMA 0-0

PRO PALAZZOLO-OSPITALETTO 1-1 Reti: 29′ Messaggi (O), 11′ st Pinardi (P).

SANGIULIANO CITY-PRO SESTO 1-1 Reti: 31′ st Sala (P), 44′ st Varoli (S).

VARESINA-SANT’ANGELO 1-1 Reti: 15′ Arlotti (S), 10′ st Bertoli (V).

CHIEVO VERONA-DESENZANO 0-0

Classifica: Desenzano 18, Ospitaletto 17, Varesina 17, Sant’Angelo 17, Pro Sesto 14, Breno 14, Casatese 12, Castellanzese 11, Ciliverghe Mazzano 10, Crema 10, Folgore Caratese 10, Vigasio 9, Sondrio 8, Club Milano 8, Magenta 8, Sangiuliano City 7, Chievo Verona 6, Fanfulla 6, Arconatese 1.

13102024