SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Daniele Cruccu circa il corridoio ecologico e bosco urbano.

Il Comune di Solaro ha ricevuto ingenti fondi dal Pnrr (6 milioni di euro) ed è per questo famoso nei paesi limitrofi.

Tuttavia, nessuno parla dei progetti come il ‘bosco urbano’ (circa 13.000 mq) e il ‘corridoio ecologico’ (circa 50.000 mq), che avrebbero dovuto essere un valore aggiunto per il territorio, favorendo la riqualificazione del verde pubblico, ma che invece si sono trasformati in simboli di abbandono.

Le scuse o giustificazioni potrebbero ruotare attorno a ritardi burocratici, problemi legati all’appaltatore, oppure alla mancanza di fondi o risorse per la manutenzione delle aree dopo l’iniziale investimento. Tuttavia, queste spiegazioni appaiono fragili, soprattutto considerando che le risorse erano già disponibili.

Il verde urbano non dovrebbe mai diventare fonte di degrado, anzi, dovrebbe essere visto come un’opportunità per migliorare la qualità della vita e il benessere della comunità.

Le foto documentano chiaramente la discrepanza tra i progetti iniziali, che non sono stati rispettati né nella forma né negli importi spesi, con costi che hanno superato di gran lunga quanto dichiarato. Lo stato attuale delle aree, come mostrato dalle immagini, evidenzia un abbandono totale, con spazi che avrebbero dovuto essere riqualificati e invece sono lasciati a degrado.