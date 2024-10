news

Il noto analista Cilinix Crypto prevede che Solana guadagnerà slancio nei prossimi mesi e anticipa anche che un nuovo token GambleFi, Memebet, avrà guadagni significativi.

Analisi di SOL: segnali rialzisti e solidi fondamentali

Cilinix Crypto indica $144 come livello chiave per potenziali guadagni fino a $162 e oltre. Al momento, SOL è a $145, il che dimostra che questo livello resiste bene.

Nel suo video, l’analista ha iniziato a esaminare l’andamento del prezzo di Solana, sottolineando che negli ultimi mesi ha mostrato minimi crescenti nel suo grafico, il che lo fa apparire “rialzista”.

Ha anche notato che c’è un’area di consolidamento tra $120 e $162, dove ha trovato un “supporto piuttosto forte”, il che potrebbe generare una grande onda rialzista.

“Finché ci manteniamo sopra i $144, è probabile che possiamo tornare al limite superiore di questa fascia, almeno fino a $162,” ha spiegato l’analista. “E ci sono buone ragioni per pensare che potremmo anche superare quel livello.”

Queste sono tutte notizie positive per Solana. Anche se il suo prezzo non è stato così esplosivo come all’inizio dell’anno, ha continuato a risalire dai minimi di fine agosto, un segnale che Cilinix Crypto considera “sano”.

L’analista evidenzia che il recente rally di Solana è stato spinto da acquisti diretti, piuttosto che da operazioni in leva, il che è “ovviamente meglio”, poiché gli acquirenti diretti tendono ad essere investitori a lungo termine.

Inoltre, ha notato che il valore totale bloccato in Solana sta aumentando e che le meme coin di Solana stanno “andando molto bene”.

“Fondamentalmente, ci sono molte cose che lavorano a favore di Solana. Ecco perché credo che arriveremo almeno a $162, e poi discuteremo di un eventuale superamento di quel livello,” ha aggiunto.

Infatti, le aspettative rialziste di Cilinix Crypto per Solana derivano da un sentiment generale di un imminente nuovo mercato bullish per le criptovalute.

Di conseguenza, l’analista ha anche fatto previsioni interessanti su altre criptovalute, ma una delle sue più gettonate riguarda il token Memebet.

Memebet si avvicina a $400.000: Cilinix Crypto prevede guadagni di 5x

Ciò che distingue Memebet da Solana è che è un progetto appena lanciato, il che rappresenta un’opportunità di guadagni molto maggiore.

Cilinix Crypto ritiene che il prezzo di Memebet potrebbe quintuplicare. Fa riferimento a una presale di un casinò crypto, TG Casino, che si è svolta l’anno scorso e ha portato guadagni di 5x per gli investitori.

Tuttavia, Memebet si differenzia dagli altri casinò crypto per essere l’unico che accetta meme coin. Gli utenti possono scommettere su token divertenti come Dogecoin, Shiba Inu e Pepe, offrendo nuova utilità a uno dei settori più popolari delle criptovalute.

Il progetto punta anche sui premi per la comunità, con airdrop, premi nella vita reale e bonus casinò. Inoltre, il token $MEMEBET è al centro dell’intero ecosistema, fungendo da chiave per sbloccare funzionalità esclusive.

Cilinix Crypto sottolinea anche che il settore dei casinò crypto “genera entrate”, aumentando così il valore del token $MEMEBET. Combinando il gioco d’azzardo con le meme coin, Memebet Casino occupa una posizione strategica nel mercato, unendo due pubblici affini.

Memebet sarà disponibile come app su Telegram e web, che garantisce accessibilità senza necessità di KYC.

La presale è attualmente in corso e ha già raccolto quasi $400.000. Il prezzo attuale è di $0,0257, ma salirà durante la campagna, con il prossimo aumento previsto tra tre giorni.