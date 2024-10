Città

SARONNO – Ultimi due appuntamenti oggi, domenica 13 ottobre, all’ex Isotta Fraschini (in via Milano 7), dove si terrà il primo evento organizzato da Generazione Zero: Generazione Workfest, il festival del lavoro consapevole.

Il primo incontro si terrà alle 15 e porta il titolo “Il lavoro sostenibile”: “Esploreremo soluzioni concrete per promuovere pratiche lavorative che non solo rispettino l’ambiente, ma lo proteggano e migliorino. Affronteremo temi cruciali come la crisi climatica, i modelli di sviluppo sostenibile, per ripensare il lavoro e tradurre queste idee in azioni reali”, così si legge sulla locandina. I relatori saranno l’europarlamentare Avs Benedetta Scuderi e la segretaria Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto. A moderare l’incontro Samuele Oppedisano, segretario Gd provincia Varese.

Alle 16.30, si terrà il panel “Lavorator*, non schiav*”, che si concentrerà sulla precarietà giovanile e di quale futuro attende i giovani nel mercato del lavoro italiano; oggetto della discussione anche le tutele necessarie per mettere fine al lavoro povero, per costruire un futuro dove il lavoro non sia sinonimo di sfruttamento. A prendere la parola Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd Regione Lombardia, Paolo Romano, consigliere regionale Pd, e Tiziana Elli, segretaria Gd Lombardia. A moderare l’evento Anna Bisceglie, segretaria Gd Bollate.

All’evento prenderanno parte anche diverse associazioni del territorio e nazionali, tra cui Cgil, People, Arcigay, Foto amatori Saronno, ilTassello e Anpi i quali saranno rappresentati attraverso una serie di attività che li vede protagonisti.

Generazione Zero WorkFest nasce con l’obiettivo di creare momenti di discussione critica e costruttiva in merito al tema del lavoro nel suo complesso, andando a sviscerare le sfide che caratterizzeranno il futuro professionale delle nuove generazioni.

