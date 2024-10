ilSaronnese

GERENZANO – Continua l’impegno delle Comunità Amiche delle persone con demenza di Gerenzano e Cislago nella sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi legati alla demenza. Terminato il mese dedicato all’Alzheimer si mantiene viva l’attenzione sul tema grazie a una settimana di screening gratuiti effettuati con la Psicologa di Villaggio Amico, la dottoressa Alessia Rossetti.

Dal 14 al 19 ottobre partirà infatti la Settimana della Memoria, durante la quale chiunque può prenotare gratuitamente uno screening delle abilità cognitive eseguite attraverso test neuropsicologici di valutazione che vengono utilizzati come strumento di screening per la valutazione della presenza di possibile deterioramento cognitivo. L’iniziativa ha un duplice obiettivo: da un lato sensibilizzare le persone su Alzheimer, demenza e i disturbi collegati a queste patologie e dall’altro promuovere la cultura della prevenzione per saper riconoscere precocemente eventuali campanelli d’allarme della malattia e giungere presto a una diagnosi per iniziare il percorso di assistenza più idoneo alla persona.

“Si tratta di un appuntamento ricorrente a Villaggio Amico, accolto sempre con molto interesse e tanta partecipazione da parte della cittadinanza. In questi anni, dal 2017, abbiamo effettuato oltre 400 valutazioni. – commenta Marina Indino, referente della Comunità Amica delle persone con demenza di Gerenzano e direttore generale di Villaggio Amico – La nostra speranza è quella di poter dare un contributo concreto al territorio e non solo. È un altro tassello che si aggiunge al nostro costante impegno legato alla sensibilizzazione sulla patologia e che rientra tra le iniziative che le comunità amica delle persone con demenza di Gerenzano e Cislago portano avanti. Un risultato importante raggiunto proprio grazie all’attenzione che la nostra comunità sanitaria da sempre rivolge al tema della demenza e alla sinergia avviata con le istituzioni locali”.

