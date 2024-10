Città

SARONNO – La mostra micologica: un’annata con tanti funghi velenosi e pochissimi porcini.

Elisoccorso in azione alle 18.30 alla periferia di Origgio: l’intervento è avvenuto a seguito di uno scontro fra una motocicletta ed una automobile, lungo l’ex statale Varesina nei pressi della grande rotatoria di fronte alla ex Novartis. Un anziano di 75 anni, residente a Cesate, è apparso in gravi condizioni.

Ricoverato all’Istituto tumori di Milano, è deceduto la scorsa notte don Luigi Caldera, sacerdote che era nato a Caronno Pertusella. Attualmente era responsabile della Comunità pastorale Madonna del Rosario di Cesano Boscone.

Giovedì mattina non è andato al lavoro ma, secondo quanto emerso, ha preso il treno per Milano e poi la metropolitana e lì, alla fermata Romolo si sono perse le sue tracce. Sono in corso le ricerche con diversi appelli dei familiari per ritrovare Giuseppe Barbieri.

