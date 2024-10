iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Il Comune di Venegono Superiore, in collaborazione con la Pro Loco, organizza una serie di eventi per il mese di ottobre. Tra questi, uno degli appuntamenti più attesi è la Castagnata che si terrà nel corso della giornata di oggi, domenica 13 ottobre, al Parco Pratone.

L’evento, aperto a tutti, sarà un’occasione per ritrovarsi in compagnia e celebrare l’autunno con la tradizionale distribuzione di castagne. Sarà anche un momento per godere dell’atmosfera del parco e vivere una giornata all’insegna della convivialità, e di portarsi a casa un tipico prodotto di stagione. Per i dettagli, si consiglia di consultare i canali ufficiali del Comune o contattare l’Ufficio Cultura.

(foto archivio: precedente castagnata nella zona)

13102024