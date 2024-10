Città

SARONNO – E’ nata in casa e poi strappata a mamma gatta dopo poche settimane per essere abbandonata in una villa disabilita al quartiere Prealpi.

E’ la triste storia della gattina di 3 mesi salvata nelle ultime ore da Enpa Saronno. Per i volontari è stata una lunga maratona, oltre 11 ore di tentativi per prendere il felice terrorizzato e sfuggente ma nessuno ha ceduto fino a quando la gattina non è stata messa in sicurezza.

E’ successo al quartiere Prealpi dove da qualche giorno residenti e passanti sentivano insistenti miagolii. Il primo giorno erano in lontananza e così sporadici da rendere difficile capire da dove venissero. Il giorno dopo, venerdì, era però evidente la presenza di un gattino che miagolava piangendo senza sosta e così alle 14,30 è arrivata la prima chiamata all’Enpa.

I volontari si sono subito mobilitati per il salvataggio reso complesso dalla paura del gatto e anche dalla presenza del traffico intorno. Alla fine intorno alle 3 di notte il felino è stato bloccato e messo in sicurezza. E’ stato per prima cosa idratato e scaldato e per lei è iniziata una cura per riprendersi dalla disavventura.

“Basta con questi abbandoni che mettono a rischio gli animali – concludono da Enpa – si rivolgano alle associazioni di volontariato invece di mettere in mezzo alla strada dei cuccioli che non se la caveranno mai da soli”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti