SARONNO – Ha ammesso le proprie responsabilità patteggiando una pena di 4 mesi di reclusione con la sospensione della pena il 21enne che lo scorso 10 ottobre è stato tra i protagonisti del movimentato episodio avvenuto davanti allo scalo ferroviario di piazza Cadorna.

L’aggressione a due agenti della polizia locale avvenuto nel pomeriggio di giovedì nella zona della corsia dei taxi davanti alla stazione ha suscitato un grande clamore in città e a livello politico.

Tutto è iniziato intorno alle 17,30 quando su indicazione di un pendolare, gli agenti hanno fermato un ragazzo che stava cercando di alleggerire una ragazza del cellulare. Mentre i vigili identificavano il giovane sono intervenuti alcuni suoi amici. Hanno iniziato ad aggredire i vigili con spintoni e graffiate. Ne è nato un momento di grande confusione seguito da un fuggifuggi tra i ragazzi.

Un agente è dovuto ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso mentre entrambi hanno avuto contusioni, ecchimosi ed escoriazioni.

Già nella giornata di venerdì sono arrivate le prime due identificazione: un 21enne di origine tunisina è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti in concorso. Stesse accuse per la ragazza di nazionalità italiana denunciata a piede libero.

Per il tunisino ieri, sabato 12 ottobre, c’è stata la direttissima al tribunale di Busto Arsizio dove è stato convalidato l’arresto. Come detto il giovane ha ammesso il proprio coinvolgimento e ha patteggiato. Per lui una condanna a 4 mesi di reclusione con pena sospesa.

