SARONNO – Dopo la fuga gas che domenica scorsa ha animato il pomeriggio dell’iniziativa Idee in corso ancora un intervento d’urgenza della società che si occupa della rete di Saronno.

L’annuncio arriva direttamente dal Comune attraverso la pagina Facebook: “2iRete Gas ha comunicato un intervento per perdita di gas metano programmato per lunedì 14 ottobre in corrispondenza dello spartitraffico di viale Prealpi, in direzione Rovello Porro.