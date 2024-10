TRADATE – Tante attività oggi, domenica 13ottobre, al Centro didattico di via ai Ronchi di Tradate nel Parco Pineta. Previsto, tra l’altro, un laboratorio didattico per tutte le età tra gnomi, gufi e scoiattoli (a cura della guardie scologiche volontarie del Parco Pineta)M; “Le prove dell’esploratore” per invitare i partecipanti d aalcune sfide per diventare un esploratore del Parco Pineta; attività di birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul sentiero della magia del bosco, orienteering, esplorazione del Sentiero del sistema solare (età consigliata +8 anni).

Alle 17,inoltre, la presentazione del libro “L’Influenza di Giove” ambientato al Parco Pineta a cura di Laura Galli. Il tutto, come detto, al centro Didattico scientifico ed ecoplanetario all’interno del parco.