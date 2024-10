Primo piano

SARONNO – CARONNO – LIMBIATE – Rincomincia il campionato di serie B nazionale maschile con Saronno, Caronno e Limbiate di nuovo riunite tutte insieme nel girone A.

Gli amaretti cominciano col piede giusto, tutti a festeggiare per il 3-0 ai danni di Valchisone con un terzo parziale da cardiopalma terminato 31-33. Lo stesso vale per Limbiate, che espugna il palazzetto della neopromossa AG Milano senza neppure lasciare un set agli avversari. Inciampo all’esordio invece per i caronnesi campioni in carica, che si fanno rimontare dal vantaggio di 2-1 ed escono sconfitti al tie-break dall’incontro con Vero Volley.

Ecco i risultati dei match delle tre squadre nella prima giornata:

VALCHISONE 0 – 3 SARONNO (20-25 23-25 31-33)

AG MILANO 0 – 3 LIMBIATE (18-25 22-25 20-25)

CARONNO 2 – 3 VERO VOLLEY (19-25 25-16 26-24 21-25 14-16)

La classifica del girone A dopo la prima giornata:

Quintetto di testa a punteggio pieno composto da Saronno, Ciriè, Limbiate, Novi Ligure e Alto Canavese (3 punti); seguono Sant’Anna e Vero Volley vittoriose al tie-break (2 punti) rispettivamente contro Garlasco e Caronno (1 punto); nessun punto per Yaka, Parella, Valchisone, AG Milano e Desio (0 punti).

Da questo weekend fino a Natale si giocherà ora senza sosta. Gli amaretti saranno impegnati per il primo appuntamento casalingo sabato prossimo alle 18 contro Ciriè. A Limbiate nel prossimo turno il compito di fronteggiare la tostissima Alto Canavese, mentre Caronno è attesa a Desio per riscattare il passo falso dell’esordio.