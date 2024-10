Sport

PINEROLO – Saronno esce vittorioso senza cedere neppure un set all’esordio fuori casa su un campo complicato. I piemontesi della Valchisone sono infatti neofiti di questa categoria. I ragazzi di coach Luca Chiofalo, confermato per il terzo anno consecutivo sulla panchina della prima squadra saronnese, alla fine l’hanno sfangata nel migliore dei modi dimostrando di avere grinta e carattere in un palazzetto gremito di tifosi avversari.

Così si è espresso il capitano Federico Fontana sul match: “Buona la prima… il palazzetto era caldissimo con veramente tantissimo pubblico che ha spinto dall’inizio alla fine. Loro sono una squadra nuova di questa serie B e quindi non sapevamo benissimo cosa aspettarci. Abbiamo fatto una discreta partita nonostante fossimo un po’ contratti perché il match d’esordio ha sempre qualcosa diverso. I loro schiacciatori ci hanno fatto un po’ soffrire, ma in compenso siamo riusciti a sfruttare bene i loro punti deboli. Abbiamo dimostrato di avere carattere soprattutto nel terzo set che è durato un’eternità. E’ stata una vera battaglia: nei momenti più caldi alla fine l’abbiamo spuntata noi e questo è forse l’aspetto positivo più importante che ci dobbiamo portare a casa da questa partita.”

Archiviato dunque il discorso Valchisone l’attenzione del capitano va subito al prossimo impegno: “Adesso già pensiamo a sabato prossimo perché con Ciriè non sarà facile e ci teniamo a esordire bene anche in casa. Loro sono una squadra molto attrezzata che ha obiettivi ambiziosi come i nostri e quindi sarà certamente una bella lotta.”

L’appuntamento è fissato dunque a sabato alle 18 al Paladozio di via Biffi di Saronno per la seconda giornata di campionato, la prima degli amaretti tra le mura casalinghe.

Il risultato del match tra Saronno e Valchisone di ieri sera:

PALLAVOLO VALCHISONE 0 – 3 PALLAVOLO SARONNO (20-25 23-25 31-33)