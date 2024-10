Città

CARONNO PERTUSELLA – Si è spenta oggi Costanza Reina figlia di Augusto Reina e della moglie Luciana. A darne la notizia con un profondo messaggio di cordoglio la società calcistica Caronnese dove Costanza, dopo la morte del padre storico patron oltre che della società rossoblu anche dell’Illva Saronno nota per il celebre liquore Disaronno e per altri marchi come i vini Corvo e Duca di Salaparuta, aveva seguito il team con una grande attenzione per le giovanili.

Ecco il messaggio

La Società Calcistica Caronnese le sue squadre e tutti i collaboratori si stringono al dolore della famiglia Reina per la scomparsa di Costanza, figlia di Augusto, nostro storico Presidente che ci ha lasciati pochi anni fa.

Era stata proprio lei, insieme al marito Umberto, a prendere le redini della nostra società. Costanza era persona delicata, elegante, mai sopra le righe: amava poco stare sotto i riflettori ma la sua presenza è stata determinante per garantire continuità all’attività della nostra società.

L’attuale proprietà della Caronnese la ricorda come una bella persona, sempre attenta al bene della nostra associazione e a cui promettiamo ancora in questo momento di grande dolore la volontà di proseguire quel percorso sano, carico di solidi valori sportivi e di grande passione che la sua famiglia ha trasmesso a tutti noi, salvaguardando e sviluppando il suo amato settore giovanile, mai così numeroso come proprio in questa stagione sportiva.

Ciao, Costanza

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti