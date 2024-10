Politica

GERENZANO – “Ogni grande trasformazione è nata da un sogno. È così che, nei momenti più complessi della nostra storia, sono state le visioni di pochi a tracciare la strada per il futuro di tutti. “Il Patto per il Nord” nasce con questa stessa ambizione: dare voce e risposte ai territori del Nord, spesso dimenticati dalle logiche centrali. Non si tratta di semplici promesse, ma di un impegno concreto per portare avanti le esigenze di una comunità che ha sempre dimostrato tenacia, innovazione e capacità di costruire”.

Così la presentazione dell’evento che domenica 13 ottobre , dalle 10, si è tenuto a Vimercate, nella Tenuta della Ludovica di Oreno. E’ stato l’atto fondativo di una associazione, che aspira a diventare un partito.

“Oggi più che mai è necessario unirsi per far sentire la nostra voce. Proprio come in passato, quando visioni audaci hanno tracciato nuove rotte, ora tocca a noi accendere quella fiamma di cambiamento. Insieme possiamo fare la differenza. Il futuro si costruisce partendo dai territori, dalle persone e dai sogni di chi non si arrende”

Tra gli interventi della mattinata anche quello della gerenzanese Lisa Molteni: “Siamo lombardi, e sappiamo bene cosa significa rimboccarsi le maniche e far funzionare le cose. Non siamo qui per chiedere, ma per affermare il nostro diritto di gestire le risorse che produciamo, di decidere dove investire, come crescere e come far prosperare la nostra terra”.

