Calcio

BUSTO ARSIZIO – Partita quasi a senso unico quella disputata nel primo pomeriggio di ieri 13 ottobre nel centro sportivo comunale di Borsano tra Borsanese e Pro Juventute valida per la sesta giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

I padroni di casa riescono a portare a casa un’importante vittoria per 2-0 contro degli avversari che non sono mai riusciti ad entrare in partita in maniera concreta sprecando anche un calcio di rigore. La Pro Juventute rimedia, così, la seconda sconfitta consecutiva e la terza stagionale a causa della quale scende al penultimo posto della classifica con soli 5 punti. La Borsanese, invece, trova la seconda vittoria stagionale grazie alla quale sale al decimo posto del girone.

(foto da archivio)