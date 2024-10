SARONNO – L’1-0 incassato sabato a Casteggio costa la panchina a mister Marco Varaldi, allenatore del Fbc Saronno. Nella tarda mattina di oggi il club del direttore generale Marco Proserpio ha infatti comunicato l’esonero del tecnico, che era arrivato al Saronno quest’estate, proveniente dal Base 96 Seveso.

Il Fbc Saronno è reduce da tre sconfitte consecutive (contro Ardor Lazzate, Solbiatese e, appunto, il Casteggio nello scorso fine settimana).

Questo il comunicato ufficiale del club

L’Fbc Saronno comunica di aver sollevato Marco Varaldi dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società intende ringraziare profondamente il mister per la dedizione, la professionalità e l’impegno profusi nel corso di questi mesi. Il suo lavoro, improntato su serietà e passione, ha contribuito significativamente alla crescita della squadra, e per questo gli siamo grati. A Marco Varaldi rivolgiamo i nostri migliori auguri per il futuro, augurandogli ogni successo personale e professionale nelle sue prossime sfide sportive.