Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Esce alla ricerca di funghi e trova… postazione di spaccio. E’ la domenica pomeriggio di Dante Cattaneo consigliere comunale ed ex sindaco di Ceriano Laghetto che ieri su Facebook ed Instagram ha diffuso il risultato della sua uscita nei boschi.

“Siamo usciti per funghi nei boschi di Ceriano: miceti non ne abbiamo trovati, in compenso ci siamo imbattuti in una piazza di spaccio in attività con tre pusher con machete e un tossico/palo che faceva il palo”.

Una disavventura con un epilogo positivo: “Grazie ai carabinieri di Cesano che, dopo la segnalazione, sono prontamente intervenuti”.

Dura invece la chiosa politica: “Purtroppo, sta succedendo quello che temevo: stanno tornando. Non permettiamo che i venditori di morte si riprendano questo territorio”.

—