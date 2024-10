iltra2

CASTIGLIONE OLONA / TRADATE / VENEGONO SUPERIORE – A Castiglione Olona alle 2 di notte lungo la provinciale 233 tamponamento fra due auto: è stato soccorso un 34enne per lievi contusioni.

A Tradate per una caduta dalla bicicletta in corso Bernacchi domenica alle 11.30 è stato soccorso un uomo di 54 anni, trasportato all’ospedale cittadino per essere soccorso di lievi contusioni. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, per i rilievi del sinistro e per prestare i primi soccorsi, ed una ambulanza della Croce rossa.

Incidente stradale, un tamponamento fra due automobili, anche a Venegono Superiore: è successo ieri alle 16.20 in via Marconi, è stata soccorsa una donna di 80 anni ed un uomo di 46 anni. Sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, per i rilievi del sinistro e per prestare i primi soccorsi, ed una ambulanza della Croce rossa.

(foto archivio: intervento mezzi di soccorso per un precedente incidente stradale)

14102024