SARONNO – Oggi nubi sparse si alterneranno a schiarite al mattino, con una graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, mentre la minima sarà di 13°C, con lo zero termico a 3516 metri. I venti saranno deboli e proverranno da Ovest-Sudovest sia al mattino che al pomeriggio. Per ulteriori dettagli, consulta 3BMeteo. Nessuna allerta meteo è presente.

La pressione atmosferica aumenta, favorendo un graduale diradamento della nuvolosità. Sulle pianure occidentali, nubi sparse si alterneranno a schiarite per tutta la giornata, mentre nelle pianure orientali si solleveranno banchi di nebbia durante il giorno, seguiti da schiarite serali. Nelle aree prealpine e alpine, il cielo vedrà una variabilità di nubi sparse al mattino, con rasserenamenti nel corso della serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.