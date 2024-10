Cronaca

RESCALDINA – BUSTO ARSIZIO – E’ un 38enne di Busto Arsizio la vittima dell’investimento avvenuto stamattina, lunedì 14 ottobre, ai binari della stazione di Rescaldina. La tragedia sui binari e un guasto a Certosa hanno provocato un lunedì di caos per i viaggiatori.

I problemi sono iniziati prima dell’alba, con un drammatico investimento mortale avvenuto a Rescaldina, nel quale è morto un uomo di Busto Arsizio. In seguito, a causa di un guasto, all’infrastruttura nella stazione di Milano Certosa ci sono stati disagi pesanti per i pendolari sulle linee da/per Domodossola, Porto Ceresio, Varese, Luino con ritardi fino a 120 minuti.

INVESTIMENTO MORTALE A RESCALDINA

Un uomo è morto questa mattina poco prima dell’alba dopo essere stata travolta dal treno a Rescaldina. La tragedia è avvenuta intorno alle 5.50 all’altezza dello scalo di via Bellini, sulla linea Malpensa – Milano Cadorna.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi con ambulanza e automedica in codice rosso, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima: si tratta di un 38enne, residente a Busto Arsizio. In azione anche vigili del fuoco e forze dell’ordine. Dopo le 8, al termine degli accertamenti delle Autorità, la circolazione è ripresa e sta tornando progressivamente alla normalità.

IL GUASTO A CERTOSA

La circolazione dei treni nel nodo di Milano e nell’Ovest della Lombardia è fortemente compromessa a causa di un guasto all’infrastruttura nella stazione di Milano Certosa, che si è verificato alle ore 6.40 e si è prolungato per oltre 3 ore. Alle 9,40, dopo l’intervento dei tecnici di RFI, la circolazione è stata ripristinata, ma i rallentamenti si protrarranno almeno per l’intera mattinata. Compromesse anche uscite ed entrate dei convogli nel deposito di Milano Fiorenza.

Il perdurare del guasto ha impedito a Trenord di garantire i collegamenti regionali da/per Domodossola, Varese/Porto Ceresio, Luino e le linee suburbane S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello. I ritardi sulle linee interessate sono progressivamente aumentati nel corso della prima mattinata, fino a raggiungere i 120 minuti; si registrano inoltre limitazioni di percorso e soppressioni. Trenord sta comunicando in tempo reale gli aggiornamenti di circolazione sull’App, sul sito trenord.it e a bordo treno.

(foto archivio)

