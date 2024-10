news

Il mercato delle criptovalute continua a faticare nel trovare maggiore slancio. Il prezzo di Ethereum è sceso e non si è ancora registrata una chiara rottura sopra i $2.500, e attualmente Ethereum viene scambiato a $2.390. Quali livelli di prezzo sono ora cruciali per stimolare una nuova ripresa?

Rottura di una formazione triangolare? Ecco i livelli importanti

Un triangolo simmetrico è un modello grafico caratterizzato da linee di tendenza convergenti, che indicano incertezza nel mercato e segnalano che potrebbe esserci un movimento di prezzo significativo in arrivo. La linea superiore funge da resistenza, mentre quella inferiore rappresenta un supporto. Finché il prezzo rimane all’interno di questo triangolo, la direzione è incerta.

#Ethereum is trading inside a symmetrical triangle! A sustained close outside of the $2,300 – $2,600 range will determine the direction of $ETH trend. pic.twitter.com/8VBATLZugw — Ali (@ali_charts) October 8, 2024

I trader stanno aspettando una rottura al di sopra o al di sotto dei limiti per prendere decisioni. Se il prezzo supera i $2.600, potrebbe avviare un trend rialzista per Ethereum; al contrario, se scende sotto i $2.300, potrebbe segnalare un trend ribassista. Ali Martinez prevede che la direzione di Ethereum sarà determinata da una rottura sostenuta in uno di questi due sensi. Una chiara rottura potrebbe innescare movimenti di prezzo significativi. Inoltre, i trader stanno monitorando i volumi e i segnali di conferma prima di aprire posizioni. Per ora, Ethereum rimane all’interno dell’intervallo, ma una decisione potrebbe arrivare entro la settimana, e sicuramente entro novembre, quando il range si restringerà ulteriormente.

Alternativa a Ethereum: PEPU porta una nuova L2 e cresce l’hype per le meme coin

Pepe Unchained è un nuovo progetto crittografico che offre la prima piattaforma con una soluzione Layer-2 specializzata per le meme coin. L’ecosistema di Ethereum sta crescendo rapidamente, con sempre più Layer-2. Attualmente, ha già raccolto oltre $18 milioni nella prevendita, un segnale forte in un mercato altamente competitivo. La piattaforma sfrutta la tecnologia di Ethereum e si basa su un’architettura Layer-2 progettata appositamente per soddisfare le esigenze delle meme coin. L’obiettivo è creare un’infrastruttura veloce ed economica, offrendo transazioni più convenienti e rapide rispetto a quelle di Ethereum.

Il successo di Pepe Unchained non è casuale. Le meme coin stanno guadagnando popolarità ques’anno. Recentemente, è stato proclamato un nuovo superciclo dei meme coin. Tuttavia, Pepe Unchained va oltre il semplice hype, collegando l’utilità di queste cripto a una solida soluzione blockchain. La combinazione di tecnologia innovativa e un forte branding legato ai meme sembra attrarre investitori in cerca di alternative redditizie. Sempre più sviluppatori stanno puntando su concetti che siano sia divertenti che funzionali, distinguendo Pepe Unchained dalla maggior parte delle meme coin che non offrono alcun valore reale.

Recentemente, l’interesse per Pepe Unchained è aumentato. Il team ha rilasciato un primo assaggio alla prevista soluzione Layer-2, suscitando una reazione positiva nella community cripto. Questa anteprima ha rivelato che lo sviluppo del progetto è già ben avviato e che la prevendita potrebbe concludersi a breve. Gli investitori interessati alla presale hanno ancora la possibilità di acquistare i token PEPU a un prezzo conveniente, prima che il prezzo aumenti ulteriormente nelle prossime ore.

Per acquistare PEPU, gli investitori possono visitare il sito web, collegare il proprio wallet e scambiare ETH/USDT/BNB per PEPU. Inoltre, è possibile acquistare anche con carta di credito.